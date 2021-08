Corona-Pandemie : Inlandstourismus in Krise - Hoteliers bangen um Existenz

Inlandstourismus in Krise - Hoteliers bangen um Existenz

Der Tourismus in Deutschland steckt trotz Lockerung der Corona-Beschränkungen weiter tief in der Krise. Foto: Oliver Berg/dpa

Wiesbaden Das Ende des Übernachtungsverbots für Touristen in Deutschland schiebt die Geschäfte von Hotels und Pensionen an. Von einer nachhaltigen Erholung ist die Branche allerdings weit entfernt.

Der Tourismus in Deutschland steckt trotz Lockerung der Corona-Beschränkungen weiter tief in der Krise. Zwar stieg die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland im Juni.