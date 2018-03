später lesen Düsseldorf Insekten-Nudeln von Metro-Tochter Teilen

"Der Mehlwurm schmeckt nussig", so beschreibt Start-Up-Gründer Daniel Mohr den Geschmack seiner Insekten-Nudeln, die nun zunächst für drei Monate in Düsseldorf bei der Metro-Tochter Emmas Enkel angeboten werden. Für neue Produkte wie die proteinhaltigen Nudeln hat der Düsseldorfer Handelskonzern an verschiedenen Standorten bei Metro, Real und Emmas Enkel ein Start-Up-Regal eingerichtet, in dem innovative Unternehmen ihre neusten Lebensmittel präsentieren können. Kommt das Produkt beim Kunden an, könne es dauerhaft ins Sortiment aufgenommen werden.