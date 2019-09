Nach Touristik-Pleite : Insolvenzexperte für deutsche Thomas Cook bestellt

Thomas Cook Deutschland war in den Sog der Pleite des britischen Mutterkonzerns geraten und hatte am Mittwoch einen Insolvenzantrag gestellt. Foto: Marcel Kusch.

Frankfurt/Main Der erfahrene Insolvenzrechtsexperte Ottmar Hermann will die Thomas-Cook-Unternehmen in Deutschland stabilisieren und möglichst bald mit potenziellen Investoren sprechen.

Thomas Cook in Deutschland war in den Sog der Pleite des britischen Mutterkonzerns geraten und hatte am Mittwoch Insolvenzantrag gestellt. Außerdem hat die Thomas Cook GmbH beim Bund einen Überbrückungskredit beantragt, dem Vernehmen nach handelt es sich um 375 Millionen Euro. Das Unternehmen strebt eine Sanierung an. Es soll verhindert werden, dass das Unternehmen Teil der Insolvenzmasse des britischen Mutterkonzerns wird.