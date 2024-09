Antibiotika-Resistenzen Institut: Hoher Antibiotika-Einsatz in Masttierhaltung

Allein in Europa sterben jährlich Zehntausende Menschen an den Folgen von Antibiotika-Resistenzen. Das bedeutet, dass krankmachende Bakterien nicht mehr durch ein Antibiotikum vernichtet werden können. Der übermäßige Einsatz von Antibiotika in der Tierzucht gilt als eine der Hauptursachen für Entstehung und Verbreitung resistenter Erreger.