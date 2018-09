später lesen Exporte schwächeln Institute: Aufschwung in Deutschland verliert an Fahrt FOTO: Julian Stratenschulte FOTO: Julian Stratenschulte Teilen

Der Wirtschaftsaufschwung in Deutschland verliert nach Einschätzung der führenden Forschungsinstitute an Fahrt. Die Ökonomen schrauben in ihrem Herbstgutachten die Konjunkturprognosen leicht nach unten. dpa