Herbstgutachten : Institute: Festhalten an schwarzer Null ist schädlich

Institute: Festhalten an schwarzer Null ist schädlich

Berlin Führende Wirtschaftsforschungsinstitute haben Finanzminister Olaf Scholz (SPD) dafür kritisiert, trotz der Konjunkturschwäche keine neuen Schulden zu machen.

„Ein Festhalten an der schwarzen Null wäre [...] schädlich“, schreiben sie in ihrem heute veröffentlichten Herbstgutachten. Um die Konjunktur zu stabilisieren, müsse der öffentliche Haushalt „atmen“, dafür biete die Schuldenbremse explizit Spielraum - sie lässt Kredit in kleinem Umfang zu.