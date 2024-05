Wirtschaftspolitik Iran will Arbeitswoche umstellen - Beginn am Sonntag

Im Iran beginnt die Arbeitswoche bisher am Samstag, während der Freitag - ähnlich wie in vielen anderen islamischen Ländern - als Ruhetag gilt. Einige Firmen gewähren ihren Angestellten auch am Donnerstag frei. Wirtschaftsvertreter haben häufig kritisiert, dass diese Regelung den internationalen Geschäftsverkehr erschwert. Während in vielen Teilen der Welt bereits das Wochenende beginnt, läuft im Iran gerade erst die neue Woche an.