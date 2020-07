Nach Corona-Einbruch : Island hofft auf wachsende Touristenzahlen

Reykjavik Jahrelang schossen die Touristenzahlen auf Island in die Höhe. Jetzt sollten sie sich stabilisieren. Stattdessen kam Corona - mit immensen Folgen für die isländische Reisebranche. Die Isländer verzagen trotzdem nicht.

Die isländische Reisebranche hofft nach einem erheblichen Tourismus-Rückgang während der Corona-Krise auf eine wieder wachsende Zahl an Island-Urlaubern.

Schon jetzt lasse sich ausschließen, dass die Touristenzahlen in diesem Jahr auch nur in die Nähe der Werte des Vorjahres kämen, sagte Gudmundsdóttir. Wenn die Menschen international aber wieder stärker zu reisen begännen, werde auch der Tourismus in Island wieder Fahrt aufnehmen. Auch die isländische Tourismusministerin Thórdís Kolbrún Gylfadóttir sagte: „Das hier ist ein Schock gewesen, aber wir wissen, dass wir wieder auf die Beine kommen werden.“