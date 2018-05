später lesen Studie Schlichtungen bringen meistens Tariffrieden Teilen

Schlichtungen, wie sie heute im Bau beginnen, sind meistens erfolgreich: Dies zeigt eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW), die unserer Redaktion vorab vorliegt. Seit 2000 kam es in sieben Branchen zu 38 Schlichtungsverfahren, die meisten davon im Luftverkehr, wo neun Konflikte in die Schlichtung gingen. "In 26 der 38 Verfahren konnte eine Einigung erzielt werde, was einer Erfolgsquote von 68 Prozent entspricht", so die IW-Experten Hagen Lesch und Christian Kestermann.Im öffentlichen Dienst sind dabei nur 20 Prozent der Schlichtungen erfolgreich beendet worden, während in den übrigen Branchen die Erfolgsquote mindestens bei 60 Prozent lag.