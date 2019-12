Umbennung von CFA-Franc : IWF begrüßt Reformen von westafrikanischer Währung

Das Logo des Internationale Währungsfonds prangt an dessen Hauptsitz in Washington. Foto: Jim Lo Scalzo/EPA/dpa.

Abidjan/Washington Der Internationale Währungsfonds(IWF) hat die angestrebten Reformen der westafrikanischen Währung CFA-Franc begrüßt. Sie seien ein wichtiger Schritt zur Modernisierung der Vereinbarung zwischen der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion sowie Frankreich.

Das teilte die Chefin des IWF, Kristalina Georgiewa, am späten Samstagabend (Ortszeit) mit. Der Präsident der Elfenbeinküste, Alassane Ouattara, und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hatten am Samstag eine Reform der Währung in acht westafrikanischen Ländern verkündet. Der CFA-Franc soll demnach in „Eco“ umbenannt werden, die Ex-Kolonialmacht Frankreich soll sich aus den entsprechenden Gremien zurückziehen.