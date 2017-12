später lesen Inflation unter zwei Prozent Japanische Notenbank hält an ultralockerer Geldpolitik fest FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Twittern

Teilen



Japans Zentralbank hält weiter unverändert an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Das entschied die Bank of Japan (BoJ) an diesem Donnerstag nach Abschluss zweitägiger Beratungen. In Marktkreisen war dies erwartet worden. dpa