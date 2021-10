Umfrage : Jede siebte Online-Bestellung wird zurückgeschickt

Nach Angaben einer Befragung wird in Deutschland jede siebte Online-Bestellung wieder zurückgeschickt. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Nach Angaben einer Befragung wird in Deutschland jede siebte Online-Bestellung wieder zurückgeschickt. Trotz der Herausforderungen ist die Branche mit Blick auf digitale Technologien positiv gestimmt.

Das Ergebnis fasste der Digitalverband Bitkom in einer am Donnerstag veröffentlichen repräsentativen Befragung von mehr als 500 Handelsunternehmen in Deutschland - davon 203 mit Online-Handel - zusammen.