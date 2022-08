Statistik : Jeder achte Mieter mit Wohnkosten überlastet

Wiesbaden/Berlin Wohnen macht arm, dafür sorgen die explodierenden Energiepreise. Und schon vor dem aktuellen Preisschock mussten viele Haushalte kämpfen.

Schon vor dem aktuellen Energiepreis-Schock war jeder achte in einer Mietwohnung lebende Mensch mit den Wohnkosten überlastet. Im vergangenen Jahr mussten 12,8 Prozent der Mieter und Mieterinnen in Deutschland mehr als 40 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für das Wohnen aufwenden, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete.