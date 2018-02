später lesen Berlin Jeder vierte Job durch Computer ersetzbar Teilen

Von der zunehmenden Digitalisierung der deutschen Wirtschaft werden nach Prognosen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) voraussichtlich Hilfskräfte ohne Berufsausbildung am stärksten betroffen sein. So seien schon jetzt 58 Prozent der von Hilfskräften geleisteten Arbeiten theoretisch von Computern oder Robotern zu ersetzen, berichtet die Bundesagentur für Arbeit. In Deutschland seien davon laut IAB 7,9 Millionen Beschäftigte betroffen. Das sei jeder vierte sozialabgabenpflichtig Beschäftigte.