Nicht kleckern, sondern klotzen: Mit dem Einstieg in die zweite Säule ihrer Qualitätsoffensive „Hoganext“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier geht es vom neuen Jahr an vor allem um Gastronome und Hotelbetreiber selbst. Sie sollen lernen, für mehr Qualität in der Ausbildung zu sorgen und damit auch offensiv bei jungen Leuten zu werben. „Die Branche hat ein Imageproblem. Einerseits gibt es viele gute Beispiele, die als Vorbild dienen können für eine qualitätiv gute Ausbildung, es aber nicht tun. Und auf der anderen Seite gibt es ein verzerrtes Bild in der Öffentlichkeit, das in der Realität mit dem von Fernsehköchen nicht vereinbar ist“, sagt Ulrich Schneider, Geschäftsführer Ausbildung bei der IHK Trier. Deshalb setze die nächste Etappe der Offensive bei den Betrieben an.

Dabei geht es einerseits darum, einen Blick auf die Ausbildung und deren Qualität im eigenen Betrieb zu werfen. Und andererseits geht es um die Azubirekrutierung. „Schon bei einem Praktkum fängt es an, herauszufinden, ob beide Parteien zueinander passen. Das gelingt schon mit kleinem Budget. Dafür braucht es Elan im Unternehmen. Und das muss geschult werden“, ist IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Glockauer überzeugt.

Dabei geht es in den Workshops vor allem um das Thema Fühung in Gastronomie und Hotellerie, um Mitarbeiterbegeisterung und Azubimarketing. Thomas Pütter, Berater für Organisationsentwicklung und Change Management, spricht in den Workshops über „Führung & Arbeitsorganisation: Die 7 Motivatoren für Mitarbeiter“. Er erklärt, wie Betriebe wieder mehr Gemeinschaftsgeist in ihr Unternehmen bekommen und die Mitarbeiter begeistern. Dazu erläutert er die Grundlagen erfolgreicher Führung.

Im Anschluss heißt es „So organisieren Sie Ausbildungskonzepte mit Erfolg“: Was man beim Aufbau und der Implementierung von Ausbildungskonzepten beachten sollte und wie Sie die häufigsten Fehler vermeiden. Marketingspezialist Martin Schmitz widmet sich dem „Azubi-Marketing mit Pfiff“, veranschaulicht anhand von Beispielen schlechte und gute Azubi-Marketingmaßnahmen und zeigt auf, was zu tun und was zu lassen ist.

Mit „Best Practice: Mit Ausbildungskonzept von null auf 100!“ erklärt schließlich Ondrej Novotny, Direktor der Fasanerie in Zweibrücken, wie Betriebe ein Ausbildungskonzept in nur drei Monaten implementieren können – trotz schwieriger Rahmenbedingungen. Die dritte Säule im Anschluss beschäftigt sich dann mit der gezielten Schulung der Ausbilder in der Gastrobranche.

Die Termine: Die Workshops finden jeweils montags von 10 bis 16 Uhr statt. Start ist am 21. Januar in Trier, Park Plaza Hotel, weiter geht es am 11. Februar in Traben-Trarbach, Hotel Moselschlösschen, mit Ende am 25. März in Schalkenmehren, Michels Wohlfühlhotel.

Die Teilnahme ist kostenfrei und natürlich auch für Betriebe möglich, die nicht beim Kick-Off von Hoganext in Trier dabei waren. Anmeldung bei: IHK Trier, Jana Rommelfanger, Telefon 0651-9777-302, E-Mail: rommelfanger@trier.ihk.de