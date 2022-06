ARBEITSMARKT : Die Jungen suchen sichere Berufe

Im Fokus der Personaler: Die Generationen Y und Z sind über die Sozialen Medien gut zu erreichen, sagt Thomas Ellwart und sieht darin eine Chance für das Personalmarketing.

Interview Trier Lieber geregelte Freizeit als Chef werden? Ein Gespräch mit dem Wirtschafts­psychologen Thomas Ellwart über das Leistungsdenken junger Menschen.

Stimmt es, dass den Generationen Y und Z ihre Work-Life-Balance wichtiger ist als eine Karriere? Und was bedeutet das für den teils leergefegten Arbeitsmarkt? Der Wirtschaftspsychologe Thomas Ellwart von der Universität Trier warnt vor Verallgemeinerungen, nimmt aber durchaus eine Verschiebung der Wertvorstellungen wahr.

Es heißt immer, den Generationen Y und Z sei die Freizeit wichtiger als ihre Karriere. Lässt sich das so pauschal sagen?

Thomas Ellwart: Es gibt Studien, nicht meine eigenen, die zeigen, dass zwischen 1996 und 2010 geborene Befragte der Generation Z die Work-Life-Balance als ein wichtigstes Karriereziel nennen, im Unterschied zu Generationen, die davor geboren wurden. Aber aufgrund eines statistischen Mittelwertunterschieds großer Erhebungen würde ich am Geburtsdatum einzelner Mitarbeiter im Unternehmen keine personalbezogenen Bewertungen und schon gar keine Sonderbehandlungen ableiten. Work-Life-Balance bezeichnet das konfliktfreie Nebeneinander der Rollen und Aufgaben im Beruf und in der Freizeit. Ich würde behaupten, dass sich die Generationen in diesem Ziel nicht unterscheiden. Wir haben in unserer Forschung beispielsweise festgestellt, dass flexible Arbeitszeiten über Generationen hinweg wichtige Motive sind. Die jüngeren Mitarbeiter möchten vielleicht mehr Zeit für sich selbst oder ihre Kinder, und die älteren für ihre Enkelkinder oder andere Verpflichtungen haben.

Wird die Work-Life-Balance als Motiv für eine Berufswahl bei den Jüngeren überbewertet, gehen wir mit dem Begriff falsch um?

Ellwart: Das Thema kommt ursprünglich aus der sogenannten Work-Life-Konfliktforschung. Es geht um die Frage, ob es negative Auswirkungen aus beruflichen Arbeitsanforderungen in die nichtberufliche Freizeit gibt und ob Anforderungen des Privatlebens die Arbeit beeinträchtigen. Gibt es dann einen negativen „Spill-Over“, spricht man von Work-Life-Konflikten, liegen Synergien vor von Work-Life-Balance. Sie ist also individuell, berufsspezifisch und situativ zu bewerten. So hat der Lockdown während Corona manchenorts einen negativen Spill-Over-Effekt erzeugt, wenn Arbeit und Kinder im Homeoffice zusammenkamen. Zugleich kann die Arbeit von zu Hause positive Effekte auf die Work-Life-Balance haben. Wenn jüngere Generationen nun die Bedeutung von Work-Life-Balance bei der Berufswahl mehr betonen, sollte man spezifischer fragen, was genau das im Einzelfall bedeutet und wo die Unterschiede zu anderen Generationen liegen. Ansonsten haben die Arbeitgeber ja nicht erst seit der Generation Z das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben auf dem Zettel, weil es ein wichtiges Motiv in allen Alterskohorten ist.

Ich höre öfter, junge Menschen grenzten sich stärker ab. Zum Beispiel seien zu einer Sonderschicht wegen Personalnot in einer Rehaklinik eher ältere Kollegen bereit gewesen. Verschieben sich die Werte?

Ellwart: Auf einer Tagung von Personalverantwortlichen hörte ich auch das Beispiel, junge Ärzte seien nicht mehr bereit, Dienste zu übernehmen, wie es früher üblich war. Aber liegt das wirklich nur am Geburtsdatum und ist die Aussage zu verallgemeinern? Das war ja die Ausgangsthese. Schon Sokrates schrieb vor 2000 Jahren: „Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität.“ Motivation ist das Ergebnis von sogenannten situations- und personenbedingten Merkmalen. Die Situation ist, dass sich der Arbeitsmarkt und der Lebensstandard in den letzten 30 Jahren verändert haben. Nie war der allgemeine Wohlstand größer bei einem Arbeitsmarkt mit hoher Nachfrage. Wenn wir bei den Personenmerkmalen eine Zunahme an Individualisierung und Selbstzentrierung wahrnehmen, dann müssen wir uns als Eltern, Erzieher und Lehrer fragen, was unser Anteil an der in der Tat wahrnehmbaren Verschiebung der Wertvorstellungen ist. Kommunizieren wir die Erwartungen der Gemeinschaft in der Ausbildung im ausreichenden Maße?

Sie meinen, die Älteren versäumen es von Jüngeren etwas einzufordern?

Ellwart: Wenn sich die Elterngeneration beschwert, dann hat sie vielleicht teilweise versäumt, wichtige Dinge an die Jugend zu vermitteln. Ein Beispiel. In Studien wurde formuliert, dass die Generation Z ihre eigenen Fehler oder eigenen Grenzen nicht erkennt. Wenn man der These folgt, dann stellt sich die Frage, kommunizieren wir in der Bildung und Erziehung mögliche Fehler, verdeutlichen wir Leistungsunterschiede und helfen, dass junge Menschen eine realistische, konsistente und differenzierte Selbsteinschätzung entwickeln können.

ZUR PERSON Thomas Ellwart Thomas Ellwart (47) ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Universität Trier. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen „Sozio-Digitale Arbeitsgestaltung", „Zusammenarbeit und Anpassungsfähigkeit in Gruppen", sowie „Umgang mit Diversität in der Arbeitswelt" www.wip.uni-trier.de.

Man ist zu mild, was Beurteilungen betrifft?

Ellwart: Es geht um das Kommunizieren und Durchsetzen von Leistungserwartungen. Ich erlebe zunehmend ein Bildungsideal, das sehr auf individuelle Bedürfnisse und Wünsche eingeht. Intrinsische Motivation steht im Mittepunkt. Das ist gut, aber es gibt sicher Grenzen. In der Schule wundere ich mich beispielsweise über die Anzahl der Fächer, die man abwählen kann. Das bedeutet, jeder bestimmt mit der Wahl seiner Fächer seine allgemeine Hochschulreife selbst. Meine These wäre, dass dieser allgegenwärtige Eindruck, die individuale Wahl zu haben, im späteren Leben mit einer nicht verhandelbaren Notwendigkeit am Wochenende kollidiert, wegen Personalmangel eine Extraschicht schieben zu müssen. Ein weiterer Aspekt ist aber auch hier die Situation, zum Beispiel der Arbeitsmarkt. Ich war in München auf einer Tagung, auf der ein Personaler eines großen Krankenhauses sagte, dass er früher Bewerbungsgespräche in dem Bewusstsein geführt habe, dass noch weitere 80 Bewerbungen auf diese eine Assistenzarztstelle vorliegen. Wenn heute der einzige Bewerber im Vorstellungsgespräch sitzt, werden Erwartungen anders, vorsichtiger, formuliert.

Es gibt viele freie Ausbildungsplätze. Jugendliche möchten lieber Abitur machen und studieren – oder lieber Influencer werden.

Ellwart: Wir haben eine enorme Konkurrenz um Bewerber auf dem Ausbildungs- und auf dem Arbeitsmarkt. Die Gründe sind vielschichtig, beispielsweise die demografischen Entwicklungen, Arbeitsbedingungen oder bildungspolitische Maßnahmen seit der Bologna-Reform. Kritisch sehe ich hier die Akademisierung zu Lasten der Ausbildungsberufe und die stetige Diversifizierung und enorme Zunahme von Studiengängen. Das heißt, wir haben eine unüberschaubare Fülle an Auswahl und in einer zu großen Auswahl verliert man den Blick für das Wesentliche. Das macht es dem Elektro-Geschäft oder der Pflegeeinrichtung noch schwieriger, Auszubildende zu finden. Wie lässt sich also Berufswahlverhalten noch steuern? Wichtig sind beispielsweise soziale Anerkennung, kalkulierbare Arbeitszeiten, das Einkommen. Wir erleben jetzt, dass die Pflege in den letzten 15 bis 20 Jahren in diesen Punkten nicht gut aufgestellt war. Studien zeigen zudem, was besonders die jungen Generationen suchen: sichere Berufe. Die Lockdown-Erfahrungen sind da ein weiterer Treiber und machen es der Gastronomie zum Beispiel nicht einfacher.

Was bedeutet das für den Chef, der überlegt, wer den Nachtdienst im Pflegeheim übernimmt oder einen Azubi sucht?

Ellwart: Wir haben zum Beispiel das Instrument Motivsort entwickelt. Damit können Betriebe zusammen mit den Mitarbeitern herausarbeiten, welche Faktoren an der Arbeit attraktiv sind. Dabei kommt die Work-Life-Balance ins Spiel: Wer beispielsweise im Gesundheitswesen mit geregelten Arbeitszeiten nach Hause geht, hat weniger Work-Life-Konflikte. Man hat eine bedeutsame Tätigkeit, ein kollegiales Umfeld, erlebt die Dankbarkeit der Patienten. Mit dem Instrument können die Führungskraft und der Mitarbeiter die individuelle Situation reflektieren und die Ergebnisse als Personalmarketing einsetzen. Die Faktoren, die für einen Beruf sprechen, sollte man sehr bewusst ins Feld führen, wenn man zum Beispiel in der Nachbarschaft zu Luxemburg nicht mit dem Einkommen punkten kann.

Brauchen viele Berufe einen Imagewandel?

Ellwart: Es geht im Personalmarketing sicher um Image, aber für erfolgreiche Personalakquise muss man zunächst potenzielle Bewerbergruppen im herrschenden Überangebot der Möglichkeiten überhaupt erst erreichen – beispielsweise auf Online-Kanälen. Das wird auch schon in vielen Bereichen von Handwerk bis Krankenhaus gemacht. Die Generationen Y und Z sind die ersten beiden Generationen, die mit massiven digitalen Umwälzungen groß geworden sind. Aber ein allzu rosarotes Bild kann sich rächen. Forschung zeigte, dass Menschen nach einem Jahr eher das Unternehmen verlassen, wenn vorher die negativen Seiten des Jobs verschwiegen werden.

Aber was hilft gegen den Fachkräftemangel – zumal die Baby-Boomer auf dem Sprung in die Rente sind?

Ellwart: Wenn es eine einfache Lösung gäbe, dann wäre sie erkannt und umgesetzt. Schulen, Kammern und auch viele Betriebe beschäftigen sich ja schon lange mit diesem Thema, und die Politik muss die langfristigen Weichen stellen. Trotz aller Komplexität sehe ich positiv, dass insbesondere die sozialen Medien, die wir der Generation Y und Z zuschreiben, eine Riesenchance bieten, Arbeitsfelder bekannt zu machen. Das ist eine der größten Herausforderungen des Personalmarketings. Außerdem glaube ich daran, dass sich Systeme verändern. Gerade mit Blick auf die kommenden Zeiten kann es sein, dass Angebot und Nachfrage sich verschieben werden.

Sie sprechen die Furcht an, ob es mit dem Wohlstand so weitergeht?