Drastisch höhere Strafen : Justizministerium will kriminellen Unternehmen an den Kragen

Justizministerium will kriminellen Unternehmen an den Kragen

Berlin Unternehmen müssen bei Verstößen mit deutlich höheren Strafen rechnen. Das schlägt Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) vor.

„Das soll also ein Anreiz sein, sich rechtstreu zu verhalten“, sagte Lambrecht am Donnerstag in Berlin. „Weil man weiß: Das, was in Zukunft auf einen zukommt, ist nicht aus der Portokasse zu bezahlen, sondern soll abschrecken.“