IHK steht Rede und Antwort : Corona-Krise: IHK informiert über Hilfsprogramme

Trier Die von Bund und Land angekündigten Liquiditätshilfen für die Wirtschaft lassen in den in den Unternehmen den Informationsbedarf stark ansteigen. Um Antworten auf die vielfältigen Fragen zur Antragstellung zu geben, richten die rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern (IHK) einen Sonderservice ein.

Über das Wochenende 28./29. März bleiben die vier IHKs für Unternehmerinnen und Unternehmer auf Hotlines erreichbar. Voraussichtlich ab Montag werden in Rheinland-Pfalz die Antragsformulare für die Corona-Hilfspakete des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz vorliegen. Doch bereits jetzt herrscht Nachfrage in den Unternehmen. Fragen beantworten die IHK-Berater auch über das bevorstehende Wochenende am Telefon.