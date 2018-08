später lesen Kritik von Gewerkschaften Kanadier Smith übernimmt das Steuer bei Air France-KLM FOTO: Christophe Ena FOTO: Christophe Ena Teilen

Die von einem Tarifkonflikt in die Krise gestürzte Fluggesellschaft Air France-KLM wird künftig vom kanadischen Manager Benjamin Smith gesteuert. Die bisherige Nummer zwei von Air Canada soll spätestens von Ende September an die Geschäfte des französisch-niederländischen Konzerns führen, wie der Verwaltungsrat am Donnerstag entschied. dpa