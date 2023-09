Automesse Kanzler Scholz zur offiziellen Eröffnung der IAA erwartet

Nachdem die Autobauer und Zulieferer dem Fachpublikum ihre Neuheiten schon am Montag auf dem Messegelände präsentiert haben, öffnet die IAA am Dienstag ihre Tore auch für das breite Publikum. Vor allem die kostenlos zugänglichen Ausstellungsflächen in der Münchner Innenstadt, wo die Autobauer ihre Fahrzeuge zeigen und auch Testfahrten anbieten, dürften in den kommenden Tagen wieder Hunderttausende Besucher anziehen. Auch autonom fahrende Kleinbusse im Englischen Garten und neue Fahrräder, E- und Cargobikes stehen zum Test auf der IAA Mobility bereit.