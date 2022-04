Hohe Spritpreise : Kartellamt nimmt Raffinerien unter die Lupe

Bonn Die Preise für Benzin und Diesel sind in den letzten Wochen stark gestiegen. Jetzt will das Bundeskartellamt die Entwicklung prüfen.

Nach starken Preisschwankungen an den Tankstellen will das Bundeskartellamt Raffinerie-Betreibern und Großhändlern auf den Zahn fühlen.

Das Kartellamt publizierte am Dienstag zudem den Jahresbericht seiner Markttransparenzstelle zu Kraftstoffen. Damit verfolgen die Wettbewerbshüter die Preisentwicklungen an Tankstellen. Dem Bericht zufolge sind die Preisunterschiede weiterhin groß, so sind Tankstellen an Autobahnen meistens etwa 25 Cent teurer als an normalen Straßen. Eine weitere Erkenntnis: Morgens zu tanken ist deutlich teurer als abends.