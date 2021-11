New York : Kaufhaus-Ikone Macy's feiert Comeback

New York

New York Mit Macy's geht es wieder aufwärts. Die Aktie des traditionsreichen Kaufhauses schießt nach oben. Großen Anteil daran hat auch der Ausbau des Online-Geschäfts.

Im dritten Quartal legte der flächenbereinigte Absatz im Jahresvergleich um 36 Prozent zu, wie Macy's in New York mitteilte. Das Unternehmen verdiente unterm Strich 239 Millionen Dollar (211 Mio Euro), vor einem Jahr war ein Verlust von 91 Millionen angefallen. Macy's rechnet mit einem starken Weihnachtsgeschäft und hob seine Jahresziele deutlich an. Die Aktie reagierte vorbörslich mit einem Kurssprung von rund 15 Prozent.