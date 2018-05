später lesen Köln Kaufhof gibt Filiale in Solingen und Hof auf Teilen

Die angeschlagene Warenhauskette Kaufhof schließt ihre Filialen in Solingen und Hof. Der Kaufhof-Aufsichtsrat habe beschlossen, die Anfang 2019 auslaufenden Mietverträge für die Häuser in NRW und Bayern nicht zu verlängern, teilte das Unternehmen mit. In Solingen sei ein Weiterbetrieb des Warenhauses "aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich", betonte die Filialgeschäftsführerin Bettina Otten und verwies auf die negative Entwicklung des innerstädtischen Umfelds mit hoher Fluktuation und einem erheblichen Leerstand.