Kaufhof streicht jede vierte Stelle in der Zentrale

Die angeschlagene Warenhauskette Galeria Kaufhof will bis 2020 rund 400 der rund 1600 Arbeitsplätze in der Kölner Konzernzentrale streichen. Der Stellenabbau solle aber sozialverträglich durch natürliche Fluktuation, Übergangsregelungen für ältere Mitarbeiter und Abfindungen erfolgen, kündigte das Unternehmen an. Zuvor hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" (BNN) über die Pläne berichtet.