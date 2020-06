GfK-Zahlen : Kauflaune der Verbraucher kehrt nur langsam zurück

Passanten bummeln auf der Hohen Straße, einer Fußgängerzone in der Kölner Innenstadt. Foto: Henning Kaiser/dpa

Nürnberg Die Läden haben offen, die Menschen kaufen wieder. Allerdings längst nicht auf dem Niveau von vor der Corona-Krise. Ob dies überhaupt wieder erreicht wird, bezweifeln Konsumforscher inzwischen.

Die Kauflust der Verbraucher in Deutschland zieht nach den Lockerungen in der Corona-Krise wieder an - allerdings langsam.