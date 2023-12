Tarifstreit Kein Streik? Einzelhandelsverband bietet neuen Termin an

Im monatelang festgefahrenen Tarifkonflikt des Einzelhandels wollen die Arbeitgeber mit einer Pilotrunde am kommenden Donnerstag in Hamburg eine Einigung herbeiführen. Nach mehr als 60 ergebnislosen Tarifrunden in den verschiedenen Tarifgebieten und einem ergebnislosen Spitzengespräch bot der Spitzenverband HDE der Gewerkschaft Verdi einen Verhandlungstermin am 28. Dezember in Hamburg an. Die sei die „letzte Möglichkeit für eine Einigung noch in diesem Jahr“, heißt es in der Mitteilung des Handelsverbandes Deutschland (HDE) in Berlin.