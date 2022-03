Luftverkehr : Keine Einigung mit Piloten: Lufthansa prüft neue Airline

Frankfurt/Main Es geht um die Bezahlung. Die Klausurtagung dauerte vier Tage. Ist es zu einer einer Einigung mit der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit gekommen?

Die Lufthansa droht ihren Stammpiloten mit der Gründung einer neuen Airline, die wesentliche Aufgaben der bisherigen Kerngesellschaft übernehmen könnte. Vorgesehen sei ein eigener Flugbetrieb (AOC) nach deutschem Recht, heißt es in einem Schreiben an die Belegschaft, das am Dienstag in Frankfurt bekannt wurde.