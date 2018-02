später lesen Probleme in Großbritannien Keine Hühner mehr – KFC-Filialen machen dicht FOTO: KFC FOTO: KFC Teilen

Vor Hunderten Restaurants der Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken standen die Kunden am Montag in Großbritannien vor verschlossenen Türen. Der Grund: Ein Mangel an Hühnern hat KFC zu vorübergehenden Schließungen gezwungen.