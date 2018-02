Keine Lösung der Alitalia-Krise in Sicht

In der Krise der insolventen Airline Alitalia wird es vor den Parlamentswahlen in Italien keine Lösung geben. „Die Sonderverwalter haben mir bestätigt, dass sie nicht glauben, vor dem 4. März [die Verhandlungen] abschließen zu können.“ dpa

Das sagte der Minister für Wirtschaftliche Entwicklung, Carlo Calenda, laut Nachrichtenagentur Ansa. Alitalia steckt seit Jahren in der Krise und hatte im vergangenen Frühjahr Insolvenz angemeldet. Derzeit fliegt sie mit einem Brückenkredit der italienischen Regierung. An Teilen der einstigen Staatslinie haben die Lufthansa und der Billigflieger Easyjet Interesse angemeldet. Medien berichten auch, dass der Investitionsfonds Cerberus sowie Air France KLM ein Auge auf die Airline geworfen haben.

Zuletzt hatte sich die Regierung in Rom unzufrieden mit dem Angebot der Lufthansa gezeigt und mehrfach betont, dass die Fluggesellschaft verkauft, nicht verscherbelt werden solle. Lufthansa ist nur an einer „neuen Alitalia“, also an einer bereits umstrukturierten Gesellschaft interessiert.