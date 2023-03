Banken Keine Sparkasse wegen Abschreibungen in Schieflage

Der DSGV-Präsident betonte, eine Vergleichbarkeit mit dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA gebe es nicht: „Wir werden keine Auswirkungen auf deutsche Sparkassen sehen, und der Fall ist auch überhaupt nicht vergleichbar mit dem Geschäftsmodell der deutschen Sparkassen.“ Das auf Start-up-Finanzierungen spezialisierte US-Institut hatte in der Niedrigzinsphase viel Geld etwa in US-Staatsanleihen mit langer Laufzeit investiert, die mit der Zinswende an Wert verloren. Zugleich zogen Kunden in kurzer Zeit viel Geld ab. Die SVB war nach einer gescheiterten Notkapitalerhöhung am Freitag geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt worden.