Getränkewirtschaft : Vom Apfel zum Viez, vom Baum ins Fass

Wenn es Nacht wird in Träg ist die Arbeit während der Erntezeit im Herbst nicht vorbei. Aus der gesamten Region Trier werden Äpfel und Birnen angeliefert und in dieser Anlage erfasst. Foto: Kelterei Marc Conrad

Welschbillig-Träg Obstsäfte und Viez sind kein Saisongeschäft. Denn Durst kennt keine Jahreszeit. Die Produktion von Viez und Obstsäften ist auch kein Allerweltsgeschäft. Die Zahl der Produzenten in der Region ist vergleichsweise überschaubar. Der größte befindet sich auf einem Gelände außerhalb des Welschbilliger Ortsteils Träg.

Weitaus schwieriger ist es für klein- und mittelständische Betriebe, es in die Regale der Supermärkte zu schaffen. Vor einigen Jahren mühten sich die Macher der Dachmarke Eifel über Monate hinweg, ihre Premiumprodukte in den Regalen von Supermarktketten unterzubringen. Auch für Marc Conrad wurden anfangs nicht unbedingt die roten Teppiche ausgerollt. Es war der persönliche Kontakt mit regionalen Marktbetreibern, der weitergeholfen hat. Denn nicht alle Supermärkte werden von Konzernzentralen irgendwo in Deutschland dirigiert. So gibt es beispielsweise Edeka- oder Rewe-Märkte, die von selbstständigen Händlern betrieben werden. Und die können dann ziemlich frei entscheiden, welche Waren in den Regalen stehen.