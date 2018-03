später lesen Fastfood-Kette KFC will in Deutschland expandieren FOTO: dpa, obe fdt FOTO: dpa, obe fdt Teilen

Die Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) will die Zahl ihrer Restaurants in Deutschland verdreifachen. Derzeit sind es 163 Filialen, in fünf bis sieben Jahren sollen es 500 sein, wie die Firma am Freitag in Düsseldorf mitteilte.