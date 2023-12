Arbeitsmarkt KfW: Schwächelnde Konjunktur bremst Fachkräftemangel

Insgesamt seien kleine und mittlere Unternehmen ebenso häufig betroffen wie große. Regional bestünden jedoch erhebliche Unterschiede. So seien die Unternehmen in Ostdeutschland mit 44 Prozent mit Abstand am häufigsten durch Fachkräftemangel betroffen, die Unternehmen in Norddeutschland mit 33 Prozent dagegen am wenigsten.