Börse in Frankfurt : Kleiner Gewinn für den Dax

Frankfurt/Main Neue Entwicklungen bei Bayer und eine mögliche Pause im US-chinesischen Zollstreit haben den deutschen Aktienmarkt milde gestimmt. Nach einer bisher verhaltenen Börsenwoche stiegen die Gewinne im Dax zum Handelsende um 0,21 Prozent auf 12.271,03 Punkte.

In Europa war von der Hoffnung auf ein positives Ergebnis beim G20-Gipfel in Japan nicht so viel zu spüren: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 blieb mit minus 0,02 Prozent eher unbewegt. In Paris ging es für den Leitindex Cac 40 um 0,13 Prozent auf 5493,61 Punkte nach unten. In London gab der FTSE 100 um 0,19 Prozent nach.