Börse in Frankfurt : Kleines Tagesplus im Dax und starke Wochenbilanz

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat am Freitag Anfangsverluste aufgeholt und minimal im Plus geschlossen. Der deutsche Leitindex beendete den Handel 0,05 Prozent höher bei 13.253,68 Punkten. Die Wochenbilanz fällt zugleich mit plus drei Prozent stark aus.

Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen gewann am Freitag 0,45 Prozent auf 26.776,39 Zähler. Auch europaweit wurden kleine Gewinne verzeichnet, während es an der Wall Street zum Börsenschluss in Europa moderat abwärts ging.

© dpa-infocom, dpa:220722-99-116088/6

(dpa)