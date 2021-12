Klima-Krise : Klima-Ranking: 14 deutsche Firmen besonders weit oben

London Nur eine kleine Zahl der untersuchten Firmen weltweit schneidet mit der Bestnote ab, wenn es um den Klimaschutz geht. Im Vergleich zum Vorjahr sind es sogar noch einmal 40 Prozent weniger.

In einem weltweiten Klimaschutz-Ranking unter 12.000 Unternehmen haben 14 deutsche Firmen besonders gut abgeschnitten. In der Spitzengruppe waren unter anderem die Deutsche Bahn, die Deutsche Telekom sowie der Softwarekonzern SAP.

Für das am Dienstag veröffentlichte Ranking hat das Carbon Disclosure Project (CDP), eine Organisation mit Sitz in London, die Klimaschutzpläne und -aktivitäten von 12.000 Unternehmen weltweit, darunter 500 in Deutschland, nach wissenschaftlichen Kriterien geprüft.