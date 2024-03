Umwelt & Arbeit Klimaschutz bei der Arbeitsplatzwahl immer wichtiger

Geleitet wird der Studiengang von Julian Conrads, Professor für Nachhaltigkeitsmanagement und Unternehmensethik an der THM in Gießen. Mit der Resonanz zeigt er sich sehr zufrieden: „Das Schöne an dem Studiengang ist: Das studiert keiner aus Versehen.“ Viele der „Erstis“ brächten viel Vorwissen mit und hätten „Lust und das Bedürfnis was zu verändern“.