Studie : Klimaversprechen großer Firmen führen oft in die Irre

Klimaversprechen großer Firmen führen oft in die Irre

Laut einer Studie führen Klimaschutz-Versprechen großer Firmen oft in die Irre. Positiv schneidet demnach der dänische Logistikkonzern Maersk, mit einer «angemessenen Integrität» ab - gefolgt von Apple, Sony und Vodafone mit «mäßiger» Integrität. Foto: Ingo Wagner/dpa

Berlin Trotz Klimakrise werden weiter Kohlekraftwerke gebaut und fossile Energien subventioniert. Manche Firmen versprechen aber, bald radikal umzusteuern. Oft ist das jedoch nicht sehr glaubwürdig.

In Wirklichkeit reduzieren die Pläne ihren Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase durchschnittlich nur um 40 Prozent - und nicht um 100 Prozent, wie es Begriffe wie „Netto-Null“ und „klimaneutral“ suggerieren. Die Ergebnisse wurden am Montag vom NewClimate Institute in Zusammenarbeit mit Carbon Market Watch veröffentlicht. Nur die Netto-Null-Zusage einer Firma bekam die Bewertung „angemessene Integrität“. Drei schnitten mit „mäßig“ ab, zehn mit „gering“, und den restlichen 12 wurde „sehr geringe“ Integrität bescheinigt.