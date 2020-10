Im dritten Quartal : Klinikbetreiber Fresenius schlägt sich gut in Corona-Krise

Bad Homburg Die Corona-Pandemie hat Deutschlands größtem Klinikbetreiber im Sommer zu schaffen gemacht. Nun geht es wieder aufwärts, denn viele aufgeschobene Operationen aus dem Frühjahr werden nachgeholt. Für mehr Corona-Patienten hat Fresenius vorgesorgt.

Zwischen Juni und September erzielte Fresenius 8,9 Milliarden Euro Umsatz, ein Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Bad Homburg mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte wuchs der Erlös um fünf Prozent.

Im dritten Quartal profitierte Fresenius davon, dass in den 86 deutschen Krankenhäusern der Tochter Helios Operationen nachgeholt wurden, die in der Pandemie zugunsten von Corona-Patienten verschoben worden waren. Auch in den Kliniken in Spanien gab es wieder mehr Eingriffe, sodass der Umsatz von Helios um acht Prozent stieg.