„Tierwohl“-Fleisch ab 2021 : Klöckner: „Bullerbü“-Bauern können Menschen nicht ernähren

Berlin Der Schutz von Umwelt, Klima und Tieren - dies seien Megatrends, sagt die Landwirtschaftsministerin. Bauern sollten sich an die Spitze der Bewegung setzen. Doch auch Supermarktkunden seien gefragt.

In „Wir Kinder aus Bullerbü“ hatte die Kinderbuchautorin Astrid Lindgren das Bild eines weitgehend technikfreien Landlebens gezeichnet. Die Grüne Woche öffnet am Freitag. Bis zum 26. Januar werden rund 400.000 Besucher erwartet.

Die Ministerin sagte, die Bauern sollten sich der Kritik stellen und sich an die Spitze der Bewegung stellen. Sie bräuchten aber auch bessere Preise an der Supermarktkasse, um etwa in bessere Ställe zu investieren. „Von einem Euro für Fleisch kommen beim Landwirt 20 Cent an, das wird auf Dauer nicht so weitergehen“, sagte Klöckner. Kunden zahlten ungern mehr. Es gebe „verbale Aufgeschlossenheit bei gleichbleibender Verhaltensresistenz.“