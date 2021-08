Agrarministerin : Klöckner legt Bericht zur Ernte 2021 vor

Die Landwirte hoffen auf bessere Ernteergebnisse als in den drei vorangegangenen Trockenjahren. Foto: Boris Roessler/dpa

Berlin Die Wetterextreme sind in diesem Jahr groß gewesen, was auch die Landwirte zu spüren bekommen. Vor allem das Hochwasser im Juli dürfte auf vielen Flächen zu Totalausfällen geführt haben.

In vielen Regionen kamen die Mähdrescher auf Raps- und Getreideflächen wegen ungünstigen Wetters mit häufigen Regenschauern zuletzt nur stockend voran, wie der Deutsche Bauernverband (DBV) berichtet hatte. Auch die Ertragsaussichten trübte dies demnach teils ein. Der Verband will an diesem Freitag ebenfalls eine eigene Erntebilanz vorlegen.