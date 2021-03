Infektionsschutz : Klöckner: Schon die ganze Woche für Ostereinkäufe nutzen

Über Ostern haben die Lebensmittelgeschäfte am Freitag, Sonntag und Montag geschlossen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Berlin Angesichts der anstehenden Feiertage rät die für Ernährung zuständige Ministerin, einen Ansturm auf die Supermärkte zu vermeiden - und vorausschauend einzukaufen.

Bundesagrarministerin Julia Klöckner hat an die Verbraucher appelliert, angesichts hoher Corona-Zahlen schon diese ganze Woche für Lebensmitteleinkäufe zum Osterfest zu nutzen. „Das verhindert überfüllte Supermärkte“, sagte die CDU-Politikerin am Montag.

Wer vorausschaue, schütze sich, andere Kunden und die Marktmitarbeiter. Vor Ostern haben die Geschäfte am Karfreitag geschlossen, vor den Feiertagen am Sonntag und Montag ist am Samstag noch einmal geöffnet.