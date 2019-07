Ost-West Unterschiede : Knapp die Hälfte der Beschäftigten bekommt Urlaubsgeld

Knapp jeder zweite Beschäftigte in Deutschland erhält Urlaubsgeld. Foto: Ralf Hirschberger.

Wiesbaden Nur knapp jeder zweite Tarifbeschäftigte in Deutschland (47 Prozent) erhält Urlaubsgeld. Im Durchschnitt gibt es in diesem Jahr 1281 Euro brutto für die Urlaubskasse, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

Das sind 3,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Branchen sowie zwischen Ost und West.