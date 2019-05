später lesen Mammutaufgabe steht an Kommunen müssen für Kanalsanierung Milliarden aufbringen Teilen

Die Kommunen in Deutschland stehen vor zusätzlichen Milliardeninvestitionen in ihre Kanalnetze. Schon jetzt fließen nach Angaben des Stadtwerkeverbandes VKU bundesweit pro Jahr mehr als vier Milliarden Euro in den Erhalt und die Erneuerung der Abwasserinfrastruktur. Von Claus Haffert, dpa