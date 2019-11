Konjunkturtal : Konjunktur und Arbeitsmarkt: Volkswirte sind verhalten

Baukräne in Berlin. Die deutsche Wirtschaft ist vorerst der befürchteten Rezession entkommen. Foto: Wolfgang Kumm/dpa.

Nürnberg Die deutsche Wirtschaft ist der befürchteten Rezession entkommen. Volkswirte sprechen wieder von „zarten Hoffnungen“ für ein vorsichtiges Wachstum. Doch große Sprünge erwartet auch für das nächste Jahr keiner.

Trotz zuletzt überraschend positiver Signale glauben Volkswirte führender Finanzinstitute nicht an eine rasche Konjunkturbelebung. „Es gibt keinen Grund zum Feiern, weil wir glauben, dass 2020 nicht besser werden wird als 2019“, sagte Katharina Utermöhl von der Allianz.

„Die deutsche Wirtschaft wird aus dem Konjunkturtal so schnell nicht heraus kommen“, sagte auch der KfW-Arbeitsmarktexperte Martin Müller. Die Bundesagentur für Arbeit wird am kommenden Freitag ihre Arbeitsmarktstatistik für den Monat November bekanntgeben.

Ein Mini-Wachstum der deutschen Wirtschaft im Sommer hatte zuletzt die Hoffnung auf eine Stabilisierung der Konjunktur genährt. Vor allem die Binnenwirtschaft erweist sich als Stütze: Die Bauwirtschaft brummt, viele Verbraucher sind in Kauflaune. Sogar die Exporte zeigen sich ungeachtet internationaler Handelskonflikte robust. Im dritten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt zum Vorquartal um 0,1 Prozent zu, nachdem es im zweiten Quartal einen Rückgang gegeben hatte.

Bauern wieder in Berlin - Tausende zu Sternfahrt erwartet

Protest gegen Agrarpolitik : Bauern wieder in Berlin - Tausende zu Sternfahrt erwartet

Vor der Wahl in Großbritannien

Vor der Wahl in Großbritannien : Niedrigere Biersteuer gegen Pubsterben gefordert

Das Wirtschaftswachstum wird den Prognosen zufolge auch im nächsten Jahr mau ausfallen. Marc Schattenberg von der Deutschen Bank geht - wie auch die Bundesagentur für Arbeit von einem Plus von 1,0 Prozent aus. „Es gibt aber einen positiven Arbeitstageeffekt, der allein schon 0,4 Prozentpunkte ausmachen wird“, sagte Schattenberg. Volkswirte gehen davon aus, dass ein Arbeitstag mehr im Kalender - etwa weil ein Feiertag auf einen Sonntag fällt - 0,1 Prozentpunkte beim Wachstum bringt.

Allianz-Volkswirtin Utermöhl sieht ein „Wachstum nahe an der Nulllinie“ und tippt auf nur 0,6 Prozent. Es könne auch noch einmal ein negatives Quartal geben, ähnlich wie im zweiten Quartal 2019. „Ein Tweet in die negative Richtung wäre schon Gift“, sagte sie mit Blick auf das Ankündigungsverhalten von US-Präsident Donald Trump, etwa zu möglichen Strafzöllen gegen europäische Autobauer. Dennoch: „Einige vorsichtige Zeichen, dass es in der Industrie und im Handel zu einer gewissen Stabilisierung kommt, gibt es“, sagte Utermöhl.