Verbraucher : Konzertierte Aktion startet

Berlin Preissprünge machen vielen Verbrauchern zu schaffen. Auch für manche Unternehmen wird die Luft dünner. Die Erwartungen an die Konzertierte Aktion sind entsprechend groß - doch die Meinungsunterschiede sind es auch.

Scholz sagte in einem Video-Podcast: „Wir müssen uns unterhaken und zusammenhalten.“ Das große Problem, dass viele Bürgerinnen und Bürger gegenwärtig zurecht umtreibe, seien die steigenden Preise. „Und auch da müssen wir gemeinsam handeln“, mahnte Scholz. Deshalb habe er - wie das schon einmal in den 60er und 70er Jahre gewesen sei - Gewerkschaften, Arbeitgeber, Bundesbank und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen, „darüber zu sprechen, was wir machen“. Der Auftakt der Aktion ist am Montag im Kanzleramt.