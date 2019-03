später lesen Korrektur Vodafone übernimmt Kabelnetze von Unitymedia Teilen

Der Telekommunikationskonzern Vodafone übernimmt die Unitymedia-Netze in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen. Das teilte Vodafone am Montag in London mit.