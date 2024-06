Banken Korruptionsvorwürfe gegen ehemaligen EU-Förderbankchef Hoyer

Konkret geht es dem Anwalt Nikolaos Gazeas zufolge um das Ausscheiden eines ehemaligen Mitarbeiters der EU-Förderbank und eine in diesem Zusammenhang gezahlte Abfindung. Wie üblich berieten die Generaldirektorin Personal und die Generalsekretärin der EIB einen entsprechenden Aufhebungsvertrag, wie er sagte. Daran anschließend legten sie seinen Angaben nach Hoyer ein sogenanntes Memorandum vor, das die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses und die Zahlung einer Abfindung in der ausgehandelten Höhe empfohlen und für rechtlich zulässig erklärt habe. Hoyer habe diesem - seinerzeit als Präsident - regelgemäß zugestimmt und werde daher in die Untersuchung einbezogen.