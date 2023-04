Konjunktur Kräftiges Auftragsplus für Industrie - Noch keine Trendwende

Gemessen am Februar 2022 lag der gesamte Auftragseingang der Industrie in Deutschland im Februar des laufenden Jahres kalenderbereinigt um 5,7 Prozent niedriger. Zudem profitierten nicht alle Industriebereiche vom jüngsten Aufschwung. So waren nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums die Bestellungen beispielsweise in der Pharmaindustrie mit minus 5,5 Prozent zum Vormonat auch im Februar rückläufig. Erneute Zuwächse gab es dagegen in der Autoindustrie, der Metallerzeugung sowie der Chemiebranche.