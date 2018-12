() Attraktive Ladengeschäfte, Bistros und Verkaufsstände locken Kunden in die Innenstadt. Mit dem neuen Wettbewerb „Interiordesign und Handel“ des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums in Kooperation mit dem Ministerium der Finanzen (FM) und der Architektenkammer Rheinland-Pfalz sollen positive Beispiele gefunden und herausgestellt werden.

Gesucht werden Akteure, die ihre Geschäftsräume oder Praxen in besonders innovativer, kreativer und zukunftsorientierter Weise gestaltet und ausgestattet haben. Der Wettbewerb richtet sich nicht nur an den Handel, sondern auch an Gastronomen, Hoteliers, Ärzte, Apotheker, Optiker oder Kreditinstitute. Anmeldefrist ist der 15. März 2019.

http://hillearchitekten.de/WM/kreativwettbewerb.html